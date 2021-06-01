Сбер запустил тест по правилам интернет-безопасности для родителей

Специально ко Дню защиты детей Сбер подготовил и запустил тест по правилам интернет-безопасности для родителей. С 31 мая виртуальные ассистенты Салют проведут этот тест в приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber. Достаточно просто сказать: «Салют, запусти День защиты детей».

Кроме того, тест доступен в мини-приложениях в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, а также на лендингепроекта. Там же родители смогут ознакомиться с полезными материалами: чек-листами, статьями и практическими рекомендациями о том, как сделать использование интернета безопасным для ребёнка. Тест призван показать родителям, что общение в интернете может быть безопасным, если регулярно рассказывать детям о правилах поведения в сети.

- Дети сегодня ориентируются в цифровом мире зачастую лучше родителей. Может показаться, что наставления по поводу онлайн-общения и поведения им не нужны. Однако это не так — ребёнок может столкнуться с различными опасностями в цифровой среде, о которых не подозревает. В специальном проекте ко Дню защиты детей мы подготовили много полезной, практичной и важной информации для родителей, которая поможет уберечь детей от основных киберугроз, не нарушая их личного пространства, - отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк.

Кроме того, с 1 июня Сбер совместно c Даней Милохиным запускают челлендж #киберсамураи в TikTok. Основная задача — в игровой манере рассказать детям о правилах поведения в интернете и научить их избегать киберугроз. В роли наставника выступит Даня Милохин.

Сбер подготовил и другие активности. Открытый видеоурок по кибербезопасности пройдёт на площадке СберКласса. Он будет посвящён основным правилам цифровой грамотности и безопасности в интернете. Эксперт школьной цифровой платформы СберКласс расскажет, что полезно знать о кибербезопасности детям, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников и надёжно защитить свои цифровые устройства и персональные данные. Материалы также пригодятся учителям, которые преподают информатику и ОБЖ в школе.

В СберКлассебудет открыта регистрация на международный конкурс по искусственному интеллекту для детей. Главный приз —один миллион рублей.

Сегодня очень важно с ранних летформировать у детей финансовую грамотность и рассказывать, как правильно пользоваться бесконтактными способами оплаты. Например, с помощью виртуальной карты и приложения СберKids ребёнок может изучать основы финансовой грамотности и безопасности, а родители могут следить за ним и при необходимости помогать: в приложении СберБанк Онлайн родителям доступны настройка лимитов расходов по карте и история операций ребёнка.

Карта СберKids безопасна для ребёнка, так как она полностью виртуальная ис неёнельзя снятьналичные. Родители могут устанавливать лимиты по карте ребёнка и отслеживать все операции и покупки по ней. При этом ребёнок не может совершать операции в иностранных интернет-магазинах.

Кроме того, Сбер вместе с фондом «Подари жизнь» запускают проект к Дню защиты детей. Фонд «Подари жизнь» помогает детям и молодым взрослым до 25 лет лечиться и выздоравливать от онкогематологических и иных тяжелых заболеваний. Как помочь можно узнать на сайте.

Также продолжает свою работу социальный проект «Островок безопасности». В России ежегодно теряются десятки тысяч людей, в основном дети и пожилые. Чаще всего это происходит в метро, парках и магазинах, и многие потерявшиеся люди не знают, куда идти и что делать. Сбер призывает родителей рассказать детям и близким, что если они потерялись, то могут зайти в любое отделение Сбера и им помогут.

Приятные сюрпризы ждут клиентов, которые с 1 по 14 июня оформят детскую программу накопительного страхования жизни «Билет в будущее»: «Сбербанк страхование жизни» подарит им умную лампу Sber.

Узнать обо всех мероприятиях ко Дню защиты детей от Сбера можно по ссылке.