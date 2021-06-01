Воронежцам споет «Ягоду Малинку» финалист шоу "Песни"

фото предоставлено организаторами

9 июня в воронежском цирке выступит финалист проекта «Песни на ТНТ» Хабиб Шарипов. Молодой артист стремительно вознесся на музыкальный олимп. Юрист по профессии считал свои песни хобби, но они стали набирать огромное количество лайков в соцсетях. И вот его кавер-версии песен Элджея, МОТа, Сергея Лазарева, Егора Крида, Ольги Бузовой оценили и сами звезды. Сейчас в его аккаунте на Тиктоке почти 9 миллионов подписчиков. А хит «Ягода Малинка» набрал более 140 миллионов просмотров в YouTube.

На концерте в Воронеже Хабиб исполнит поклонникам не только свои главные хиты «Ягода Малинка», «Грустинка», «Шантай», «Маяки», но и новые композиции.

Начало в 19.00.