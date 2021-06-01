В Воронеже мужчина зарезал родственника своей гражданской жены

Мужчина, обвиняемый в убийстве родственника, заявил, что не помнит момент рокового удара. Фото: из архива «КП»

В Левобережном районном суде заканчивается рассмотрение уголовного дела по убийству. В процессе участвуют присяжные заседатели.

По данным следствия, в июле 2019 года в гости к 55-летнему воронежцу в дом на улице Новосибирской пришел родственник его гражданской жены. Однако хозяин квартиры отказался его впустить. Мужчины поругались. Хозяин сходил на кухню, взял нож, вышел на лестничную клетку и ударил им своего обидчика. Ранение оказалось смертельным.

Мужчина свою вину в убийстве не признал. Он заявил, что не помнит момент нанесения удара и то, что вообще у него в руке был нож. Однако присяжные заседатели посчитали доказательства его вины достаточными. По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.