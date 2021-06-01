В День защиты детей воронежские общественники передали автокресла в пункт бесплатного проката

Автокресла вручили представитель областного общественного совета Николай Панков, а также члены городского общественного совета Роман Лесников и Вячеслав Деев. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В День защиты детей члены Общественного совета ГУ МВД по области и городу поддержали социальный проект региональной Госавтоинспекции «Безопасность – это просто!» и передали в управление три детских автокресла. Удерживающие устройства отправят в пункт проката.

- Реализация этой программы позволяет не только помогать нуждающимся семьям и автолюбителям, но и привлекает дополнительное внимание общественности к проблемам обеспечения безопасности детей, - подчеркнул руководитель регионального УГИБДД Евгений Шаталов.

В проекте может поучаствовать любой желающий. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас в банке детских удерживающих устройств есть 36 автокресел. Среди них автолюльки для самых юных пассажиров - до года, а также каркасные кресла и бустеры. Проект стартовал 1 июля 2020-го. За это время прокатом воспользовались более 150 семей. Для аренды кресла водителю нужно предъявить документы, а также внести залог - тысячу рублей. Его вернут после возврата удерживающего устройства. Срок проката - две недели. Информацию о наличии автокресла нужных параметров можно узнать по телефону: 8-952-959-18-51.

Также Госавтоинспекция напоминает, что любой желающий может поучаствовать в проекте и привезти в прокат свое удерживающее устройство, если ваши дети из него выросли и оно лежит без надобности.