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Происшествия1 июня 2021 15:01

В Воронежской области погибшего в котловане сварщика не должны были допускать к работе

Мужчине должны были запретить работать в месте, не отвечающем требованиям безопасности
Олег ИВАНОВ
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Работников строительной компании «ЗавТок» могут привлечь к административной ответственности за смерть 45-летнего электрогазосварщика. ЧП случилось в селе Костино-Отделец Терновского района

Мы писали: 17 апреля для корректировки низа металлического короба в проектное положение мужчина спустился в четырехметровый котлован. Но грунт начал обрушаться, мужчина погиб под завалами. Делом заинтересовались следователи.

Инспекция труда завершила расследование: основной причиной несчастного случая стало отсутствие креплений стенок или устройств откосов котлована при монтаже металлического короба. Допускать работников в котлован, не отвечающий требованиям безопасности, было нельзя.