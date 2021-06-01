Жители Воронежа назвали цели «детских» накоплений

Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем воронежцы оценивают в 5,5 млн рублей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» накануне Международного дня защиты детей.

Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Воронежа оплата образования. В ходе исследования, проведённого в мае 2021 года, такую цель назвали 64% участников опроса из этого города. 62% опрошенных считают необходимым откладывать на лечение детей, 61% чтобы купить ребёнку квартиру, 38% «чтобы у детей были деньги, и 34% для передачи сбережений по наследству.

Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, в группе от 30 до 50 лет 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В Воронеже эта сумма составляет 5,5 млн рублей.

Как показал опрос, воронежцы не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 48% респондентов из Воронежа признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников. 71% представителей старшего поколения этого города материально поддерживают и своих взрослых детей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанка: «Формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счёта, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счёте, оформленном именно на ребёнка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?

Среди наших клиентов всё большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок — в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребёнок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку, причём, даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока.»

Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Задумываться о формировании капитала на детей лучше заблаговременно. И откладывая регулярно определенные суммы, можно, например, к моменту поступления ребенка в вуз в комфортном режиме сформировать необходимый резерв. Накопительное страхование жизни от «Сбербанк страхование жизни» отлично справляется с задачей формирования накоплений на детей, а помимо этого — предоставляет клиентам полноценную страховую защиту на весь срок действия договора страхования. Жители Воронежа в 2021 году копят при помощи страхования в среднем 900 тыс. рублей. Оформить полис страхования по программам НСЖ можно в любом отделении СберБанка в Воронеже.»