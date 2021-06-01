В центре Воронежа проехавшая на красный "Лада" врезалась в "Хендэ": пострадала девушка

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии, в которой пострадала 18-летняя девушка. ДТП произошло около семи утра 31 мая в самом центре Воронежа.

22-летний водитель «Лады Веста», следовавший по площади Ленина со стороны проспекта Революции в направлении ул. Кирова, проехал на красный и врезался в «Хендэ Крета», направлявшийся по Плехановской со стороны Пушкинской в направлении улицы Орджоникидзе. В аварии пострадала пассажирка «Лады Весты», ее отвезли в больницу.

В Воронежской области за 31 мая сотрудники ГИБДД зарегистрировали 101 ДТП, пять человек получили травмы и один погиб.