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Происшествия1 июня 2021 10:17

Начальник отдела воронежского предприятия за 165 тыс обеспечил договор на поставки деталей с нужной фирмой

Теперь на него завели уголовное дело
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи завели уголовное дело на 64-летнего начальника отдела одного из предприятий Воронежа, подозреваемого в подкупе в крупном размере.

В 2017 году организации, производящей контрольно-измерительные приборы и изделия технического назначения, необходимо было приобрести сырье. И начальник одного из отделов получил 165 тысяч рублей от представителя фирмы-поставщика за то, чтобы договор заключили именно с этой компанией.

Теперь мужчине обеспечена статья - уголовное разбирательство начали на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Криминал