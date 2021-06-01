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Звезды1 июня 2021 9:49

В «театральном» районе Воронежа повесили еще одну мемориальную доску

Увековечили память артиста Валерия Потанина
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

Валерий Потанин отдал Кольцовскому театру 40 лет жизни, он сыграл более 60 ролей. Артиста не стало в марте 2019-го. Через два года театр инициировал создание мемориальной доски, для которой средства собрали, сыграв спектакль «Женитьба», в котором Валерий Викторович сыграл одну из самых ярких ролей.

Доску работы скульптора Виталия Локоткова открыли на доме по ул. Мира, 4, где жил народный артист России, накануне его дня рождения - 30 мая Потанину исполнилось бы 67 лет.

- От артистов мало остается, если нет фильмов и выходов на сцену. Нам очень важно, чтобы такая мемориальная память о замечательном артисте жила в нашем обществе, - отметил на церемонии худрук драмтеатра Владимир Петров.

Доска появилась в так называемом «театральном» районе: в 2004 году на ул. Феоктистова, 2 открыли доску актрисе Римме Мануковской, а на ул. Мира, 2 проживал артист Борис Крачковский, после войны руководивший Народным театром.

Зрители запомнили Валерия Потанина по ролям в спектаклях «Бесприданница», «Зойкина квартира», «Ревизор», «Собачье сердце», «Входит свободный человек…», «Месяц в деревне», «Гамлет», «Куда летишь, кукушечка...», где за роль Старика он получил театральную премию «Браво!» - посмертно.

Культура