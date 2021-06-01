В Воронеже почти до шести утра тушили торговый павильон

Мой и твой Воронеж Фото: СОЦСЕТИ

Среди ночи 1 июня пожарных вызвали в Коминтерновский район. Возле автовокзала загорелся торговый павильон, в котором находятся несколько магазинов и маркет бытовой техники. Фото и видео мощного пожара очевидцы разместили в соцсетях.

- Сообщение о возгорании на Московском проспекте, 19г, поступило на пульт дежурного в 3.47. Пожар ликвидировали в 5.46. В итоге сгорел второй этаж торгового павильона площадью 800 кв метров. Никто не пострадал, угрозы распространения огня не было, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Эксперты выясняют причину пожара.