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Происшествия31 мая 2021 21:46

В Воронежской области поймали наркокурьера с крупной партией «синтетики»

Эту гадость он покупал в интернете и забирал в тайниках
Юрий КОЗЛОВ
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Так задерживали преступника.

Так задерживали преступника.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Поворинском районе полицейские задержали 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи. Кроме того, его подозревали в хранении синтетических наркотиков и их продаже.

Оперативники сделали «контрольную закупку» 0,32 грамма пирролидиновалерофенона (разновидность «синтетики») и тут же задержали наркокурьера. В ходе обыска у него нашли еще около грамма того же вещества.

По данным полицейских, мужчина, сам будучи наркоманом, покупал эти смертоносные вещества в запрещенных интернет-магазинах. А потом забирал их в тайниках. Потом одну часть зелья употреблял сам, а другую продавал знакомым наркоманом.

Мужчина признал свою вину, его арестовали. Теперь ему предстоит отвечать перед судом по статье 228.1 УК РФ, карающей за перевозку и продажу наркотиков.

Наркоман и сам травил себя зельем и приятелей снабжал.

Наркоман и сам травил себя зельем и приятелей снабжал.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Криминал