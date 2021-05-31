В Воронежской области поймали наркокурьера с крупной партией «синтетики»

Так задерживали преступника. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Поворинском районе полицейские задержали 31-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи. Кроме того, его подозревали в хранении синтетических наркотиков и их продаже.

Оперативники сделали «контрольную закупку» 0,32 грамма пирролидиновалерофенона (разновидность «синтетики») и тут же задержали наркокурьера. В ходе обыска у него нашли еще около грамма того же вещества.

По данным полицейских, мужчина, сам будучи наркоманом, покупал эти смертоносные вещества в запрещенных интернет-магазинах. А потом забирал их в тайниках. Потом одну часть зелья употреблял сам, а другую продавал знакомым наркоманом.

Мужчина признал свою вину, его арестовали. Теперь ему предстоит отвечать перед судом по статье 228.1 УК РФ, карающей за перевозку и продажу наркотиков.