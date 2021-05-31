В Воронежской области аферисты украли у мужчины 19 тысяч, взломав аккаунт его друга

26-летний житель Богучарского района «подарил» мошенникам 19 тысяч рублей. Аферисты взломали аккаунт его друга и попросили перекинуть им якобы в долг 19 тысяч рублей. Мошенники прислали фотографию банковской карты. В графическом редакторе латинскими буквами они написали имя владельца аккаунта.

Мужчина перечислил деньги. Вскоре аферисты попросили в долг еще 20 тысяч. Тут у богучарца возникли подозрения. Он проверил реквизиты, по которым зачислил деньги, и увидел, что карта зарегистрирована на другого человека. И пошел в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 30 мая в Воронежской области зарегистрировали три преступления, связанные с обманом, совершенных дистанционно, - сообщили в региональном ГУ МВД. - У людей отбирали деньги под предлогом займа или предоставления услуг. В очередной раз просим проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Нужно тщательно перепроверять всю информацию и с недоверием относиться к предложениям незнакомцев, связанным с перечислением денег. Если Вы стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните 02.