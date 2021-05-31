В Воронеже синоптики дали прогноз погоды на июнь

В июне погода позволит и позагорать, и накупаться. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Воронежские синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на июнь. Никаких погодных аномалий они не ожидают.

- Среднесуточная температура в Воронеже (имеется в виду и день, и ночь) составит +18,2 градуса при норме в 18,1. Осадков ожидаем несколько меньше обычного – 59 миллиметров. Норма дождей на июнь – 66. Если брать Воронежскую область в целом, то среднесуточная температура будет колебаться от 18 до 19,6 градусов. А по осадкам цифры будут варьироваться от 53 до 66 миллиметров. Таким образом, июнь будет обычным для нашей области, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, что в Воронеже с середины недели потеплеет, и пойдут дожди.