Власти Воронежа в 2021 году начнут благоустраивать все шесть общественных пространств, участвовавших в голосовании

И хотя лидером стал парк "Алые паруса", остальные пять пространств тоже начнут обновлять в этом году

Мэр Вадим Кстенин рассказал, что воронежские власти приняли решение начать в 2021 году работы по благоустройству всех шести общественных пространств, за которые голосовали горожане. И это несмотря на то, что лидером стал парк «Алые паруса». Остальные проекты тоже решили не обижать. Идея нашла положительный отклик и со стороны облправительства в лице губернатора Александра Гусева, пояснили в горадминистрации 31 мая.

Проект по определению общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году завершился вчера. Всего на конкурсе Минстроя РФ было от Воронежа заявлено шесть общественных пространств – по одному в каждом районе. Некоторые из них были известны, например, парк «Алые паруса», другие находятся на стадии идеи – сквер Футбольный в Отрожке или сквер «Крымский» на Пирогова. Губернатор отметил, что воронежцы активно участвовали в голосовании.

– Благодаря этому голосованию жители городов и муниципальных районов нашей области сами определяли, какие объекты будут благоустроены за счет средств национального проекта. Каждый желающий смог повлиять на то, что происходит у него рядом с домом, выбрать необходимые проекты и сделать так, чтобы в родном районе появились благоустроенные улицы, парки и скверы, – оценил итоги голосования губернатор Александр Гусев.

В свою очередь Вадим Кстенин отметил значимость реконструкции малых общественных пространств для воронежцев наряду с крупными проектами, как проспект Революции, Петровская набережная, площадь Победы.

– Для людей все равно главное – это наличие комфортных общественных территорий для отдыха непосредственно у своих домов, поэтому я считаю это голосование крайне важным. Очень здорово, что десятки тысяч воронежцев так активно включились в него. Лидером стал парк «Алые паруса», но даже последние места набрали по несколько тысяч голосов. Я искренне благодарю всех участников проекта, всех, кто нашел возможность проголосовать, и убежден, что не можем оставить столь значимое волеизъявление горожан без внимания, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Ранее мэр уже говорил о том, что власти города не исключали возможность обновить все шесть общественных пространств. Но окончательное решение было принято на совещании у главы региона Александра Гусева. Он идею поддержал и работы смогут начать уже в этом году.

– При помощи регионального правительства уже в ближайшие дни профильные службы муниципалитета начнут выходить на торги, чтобы определить подрядные организации, которые займутся приведением территорий в порядок, – поделился Вадим Кстенин.

Общественные пространства, которые участвовали в голосовании:

Железнодорожный район. Это сквер Футбольный по улице Нариманова, 2/2 в микрорайоне Отрожка.

Коминтерновский район. Претендент – парк Победы по улице Генерала Лизюкова, 42в.

Левобережный район. Излюбленное место воронежцев – парк «Алые паруса» на улице Арзамасская, 4д.

Ленинский район. Общественная территория по улице Кропоткина, 4.

Юго-Западный район. Сквер «Крымский» по ул. Пирогова, 23.

Центральный район. Сквер Никитинский, расположенный на одноименной улице у дома 11в.