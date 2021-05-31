В Воронеже аферист ухитрился купить фургон в нормальном состоянии за 50 тысяч рублей

Жертвой нехитрой аферы стал 61-летний житель Советского района. Он разместил на сайте «Авито» объявление о продаже автофургона ГАЗ-2447 за 350 тысяч рублей. Вскоре позвонил мужчина, заявивший, что хочет купить машину.

Продавец и потенциальный покупатель встретились на улице Южно-Моравской. Мужчина, заявивший о намерении купить машину, даже дал аванс – 50 тысяч рублей. Но сказал, что автомобиль он хочет забрать сразу, а через несколько часов переведет оставшиеся деньги на банковский счет владельца фургона. 61-летний мужчина отдал машину. А оставшиеся 300 тысяч в итоге так и не получил. И пошел в полицию.

Полицейские вскоре вычислили афериста. Им оказался 33-летний житель Советского района, который временно жил то у родственников и знакомых. Видимо, так пытался замести следы. Оказалось, что машину он перепродал в Краснодарский край, где ее и обнаружили.

Аферисту предстоит отвечать в суде по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.