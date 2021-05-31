В Воронеже во время капремонта в доме забыли доделать систему водоотведения

Подрядчик, компания «Альфа-Гарант», должна была провести капремонт дома № 24 по улице Ворошилова. В том числе обновить теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение и водоснабжение. Также нужно было установить во все квартиры приборы учета электричества.

Подрядчик выполнил ремонт – региональный Фонд капремонта работу принял. Вот только результат, мягко говоря, не понравился местному жителю, инвалиду 2 группы. После его заявления прокуратура Советского района и Государственная жилищная инспекция перепровели все, что было сделано.

- Работы по капитальному ремонту фасада и системы водоотведения дома проведены не в полном объеме и не соответствуют утвержденной проектной документации, - отметили в прокуратуре.

Прокурор района направил иск в Центральный районный суд Воронежа к Фонду капремонта об устранении нарушений.