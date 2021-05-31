Мэр Вадим Кстенин пригласил известного журналиста Алексея Пивоварова обсудить проблемы Воронежа

Все началось с поста подписчицы Алексея Пивоварова Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Популярный российский журналист Алексей Пивоваров решил провести выходные в Воронеже после того, как одна из его подписчиц оставила отзыв о малой родине, как о «городе-меме» и «дремучей провинции». Девушка написала в Instagram, что чувствует себя даже в Москве «латентным провинциалом» из-за того, что она родом из Воронежа.

- Город моих детских надежд и безусловного счастья, выглядывающего из-за гор… меловых, наверное. Какие еще там у нас горы? Город-мем. Если вы желаете привести пример дремучей провинции, одним из первых на ум приходит Воронеж, - пишет Юлия.

Впрочем, она же отмечает блестящее местное чувство юмора и очаровательную речь воронежцев, несмотря на фрикативное «гэ».

- Воронеж располагается условно посередине между Москвой и нашими морскими курортами. Такое местонахождение многое говорит о характере города: здесь вы найдете все, к чему привыкли в Москве ( кофейни, бизнес-центры, доставки), даже в пробках постоите, привычно чертыхаясь. И в тоже время темп жизни города более южный, солнца больше, расстояние от дома до работы меньше, больше воздуха и пространства, люди счастливее и беззаботней, - отмечает Юлия.

Мэр Вадим Кстенин отреагировал на сообщение журналиста Алексея Пивоварова и пригласил его в Воронеж.

- Приятно было прочитать пост, в котором вы выразили желание посетить наш чудесный город на выходных. Если приедете, сообщите нам заранее через соцсети - мы обязательно попросим наш туристско-информационный центр организовать вам в любую субботу насыщенную экскурсионную программу, чтобы вы получили удовольствие от прекрасного Воронежа. Если интересно, можем поговорить и о проблемах, которые есть у нас, и о том, как мы их решаем, - отметил Вадим Кстенин.