В Воронеже в Лиге чемпионов бизнеса команды завершили сезон голевой феерией

Команды в финале сезона порадовали поклонников зрелищной игрой. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Состоялся седьмой тур «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу в Воронеже, заключительный в регулярном чемпионате сезона «Весна-2021».

В дивизионе «Англия» в непредсказуемой игре «Молвест» оказался сильнее «ЭкоНивы Черноземье» (7:5), а «Воронеж-оил» подтвердил свое чемпионство в матче с «ФК Космос-Нефть-Газ» (3:0).

В дивизионе «Бразилия» добился важной победы «Космос-Нефть-Газ» над «КБХА» (4:0), но первое место осталось за командой «Канцлеръ», которую не смог остановить «СК ВЫБОР» (3:1). Упорство и верная тактика помогли «ЭФКО» во встрече с «Газпроектинжиниринг» (3:1), в параллельной игре разделили очки «ГК Боравто» и «Авангард-Агро» (2:2).

В дивизионе «Испания» неожиданно перевернул исход встречи «Ростелеком» в противостоянии с «Комусом» (7:4), добился своего «Электросигнал» в дуэли с «Автомиром» (7:2), а «ДОМ.РФ» все-таки дожал «РВК-Воронеж» (4:2).

В дивизионе «Франция» одной из главных битв стало противостояние «Гидравлики СК» и Hoff (1:1), но не менее интересно было наблюдать за Reksoft и «ВЭЗ» (4:0). Свой класс подтвердили «Этажи» на этот раз в матче с «КП ВО Единая дирекция» (3:0), «ЦентрЭлектроМонтаж» пусть и не сразу, но нашел ключи к воротам «Промсвязьбанка» (3:2).