Синоптики рассказали, когда в Воронеже снова потеплеет

К концу недели потеплеет, но пойдут дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Резкое похолодание, по данным воронежских синоптиков, продлится недолго. А точнее, лишь пару дней.

- На данный момент погоду определяет антициклон, закачивающий холодный воздух с севера. Но, начиная с середины недели, его начнет вытеснять южный циклон, который принесет с собой потепление. Столбик термометра днем будет держаться в районе 22-23 градусов, однако вновь пойдут дожди, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Во вторник, 1 июня, ночью вместо северного подует северо-восточный ветер. Температура может опуститься до +9 градусов, при этом луна периодически будет скрываться за тучами. Днем при переменной облачности потеплеет до +19.

В ночь на среду, 2 июня, подует восточный ветер. Будет немного теплее, чем сутки назад, - +11 градусов при пасмурной погоде. Днем возможен дождь. Но температура уже будет летней - +22 градуса.

В четверг, 3 июня, ночью вернется северо-восточный ветер. При этом погода будет такой же, как сутки назад, - пасмурно при +11 градусах. Днем усилится ветер (возможны порывы до 15 м/c). Температура поднимется до +22, вероятен дождь.

В ночь на пятницу, 4 июня, северо-восточный ветер вновь сменится на восточный. При облачной погоде столбик термометра будет держаться в районе +12. Днем потеплеет до +23, солнце иногда будет прятаться за тучи.