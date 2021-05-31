В Сбере уверены, что телефонное мошенничество можно победить в течение года

Уже в 2021 году в России возможно победить телефонное мошенничество - заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Для этого необходимо принять меры на уровне операторов связи. Тогда количество звонков от аферистов сократится примерно на 70-80%.

- По нашей оценке, в 2020 году количество мошеннических звонков гражданам России составило более 15 миллионов и достигло до 100 тысяч в сутки. Только в Сбере в 2020 году зафиксировано 3,7 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Мы фиксируем 30-кратный рост жалоб по сравнению с 2017 годом и двукратный по сравнению с 2019, - раскрыл ситуацию спикер.

Сбер, в том числе с помощью клиентов, уже сумел собрать одну из самых мощных баз данных в стране. В ней содержатся данные о мошеннических телефонных номерах, ссылки на фишинговые сайты.

- Сегодня наши разработки в области выявления и предотвращения мошенничества позволяют добиться эффективности 99%. Этот показатель один из лучших в мире. Добиться стопроцентного результата невозможно, потому что нельзя предотвратить хищения, когда человек сам снимает наличные деньги и относит их мошеннику, - пояснил Станислав Кузнецов.

Так, в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно подключить сервис проверки входящих вызовов - он предупредит о том, что звонит мошенник. Достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки». Сервисом уже пользуются более миллиона клиентов.

В мобильном приложении также можно сообщить о мошенничестве и передать аналитикам банка адреса мошеннических сайтов и номеров телефонов. Есть и ряд других инструментов для повышения безопасности: ограничение суточных лимитов, блокировка доступности использования в дистанционных каналах выбранных счетов, ограничения на покупки в сети интернет и ряд других.

- Объединение усилий Сбера и операторов связи повышает безопасность клиентов: с начала года мы зафиксировали на 42% меньше жалоб на телефонное мошенничество, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщил спикер.