Зооволонтеры выходили бельчат-сирот и выпустили на волю в Долгом лесу Воронежа

Фото: «Центр Реабилитации Диких Животных «Сердце Леса»

На прошлой неделе активисты организации помощи диким животным «Сердце леса» выпустили в Долгом лесу Воронежа бельчат, которых выхаживали долгое время. Среди них было и пятеро бельчат-сирот, поступивших еще в апреле. У малышей погибла мать – она спустилась попить к бочке, но сорвалась и утонула.

Ранее мы рассказывали, как волонтеры из шприца по часам выкармливали оставшихся без матери животных.

Фото: «Центр Реабилитации Диких Животных «Сердце Леса» Фото: другой источник.

Кроме того, на волю вышла бельчонок-самочка: ее в начале мая отобрали из пасти собаки в Северном парке. Из-за гематомы в районе крестца, первые несколько дней были проблемы с подвижностью задних лапок, но малышка быстро поправилась.

Также полностью восстановилась после курса терапии самочка после неоднократного падения с высоты в Северном лесу. К зооволонтерам она приехала с травмой головы и разбитым носом.