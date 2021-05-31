Снос торгового центра «Народный» в Воронеже все-таки отменили

Торговый центр «Народный» в Левобережном районе Воронежа все-таки не будут сносить. Хотя земля под ним и перейдет в пользу департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области. Такое решение, как следует из материалов дела, принял арбитражный суд Центрального округа.

Напомним, в 2008 году, по версии регионального департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО), участок площадью в 36,4 тысячи квадратных метров, на котором сейчас стоит ТЦ «Народный», был украден из областной собственности с помощью поддельных документов. С тех пор он поменял нескольких владельцев. Но в суд чиновники подали только в 2019 году, когда очередной хозяин участка - ООО «ЕвроСтрой» - построил торговый центр. В компании решение о сносе пытались опротестовать, ссылаясь, что они не могли быть в курсе давнего мошенничества. Однако суды один за другим принимают сторону ДИЗО. Так, в декабре 2020-го в арбитражном суде Центрального округа отклонили жалобу собственника здания.

Теперь же суд посчитал, что на выявление нарушения ушло слишком много времени, а «ЕвроСтрой» возводил объект уже с разрешительной документацией. Как установили в деле, собственник не знал, что земля незаконно выведена из областной собственности. Вместе с тем расследование уголовного дела продолжается.

Насколько такое решение устраивает департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области и компанию «Еврострой» пока не известно.