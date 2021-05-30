В Воронеже 10-летняя девочка утонула в Дону

Подружка побежала за помощью, но прибывшие взрослые не смогли найти ребенка. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже 10-летняя школьница утонула в Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета 30 мая. В ведомстве начали проверку.

Накануне днем две девочки ушли на речку, не сказав об этом взрослым. Одна из подруг решила искупаться в Дону, но из-за сильного течения не смогла выплыть самостоятельно. Вторая девочка, которая оставалась на берегу, побежала за помощью. Однако прибывшие на место взрослые не смогли найти ребенка. Тело из реки неподалеку от Тепличного достали сотрудники МЧС.

- Выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Также в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, – сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СКР Евгений Аверин.

Сотрудники ведомства просят родителей внимательнее присматривать за детьми во время каникул. Напомнить им, что водные объекты представляют серьезную угрозу, а осторожность и соблюдение мер безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье.

Напомним, в этот же день у села Тюковка в реке Хопер утонул 27-летний парень. Обстоятельства и причины гибели устанавливают правоохранители.