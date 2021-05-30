Платоновский фестиваль приглашает воронежцев на встречи с писателями

Платоновский фестиваль озвучил литературную программу 11-го форума искусств. С 8 по 12 июня на нескольких фестивальных площадках пройдут творческие встречи с писателями, поэтами и журналистами. Вход на них свободный.

8 июня в 19.00 на площадке 1900 (Винзавод) творческая встреча с Верой Богдановой. Она расскажет о травмах и общественных страхах в романе «Павел Чжан и прочие речные твари». Вера Богданова - писатель и переводчик. Финалист премии «Лицей» и обладатель специального приза журнала «Юность». Номинант жанровых премий «Новые Горизонты» и «Интерпресскон». Роман «Павел Чжан и прочие речные твари» вошел в Длинный список премии «Национальный бестселлер»-2021.

9 июня в 19.00 на площадке 1900 (Винзавод) творческая встреча с Мариной Степновой. Тема: Создание исторической прозы на примере романа «Сад», действие которого происходит в Воронежской губернии XIX века. Первый роман Марины Степновой – «Хирург» – увидел свет в 2005-м. Это философская история о связи времен и вечных ценностях. Главные герои – гениальный пластический хирург Хрипунов и пророк Хасан ибн Саббах. Книга попала в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». В 2011 году вышло произведение «Женщины Лазаря» – семейная сага о любви, по времени охватывающая почти столетие. Книгу перевели на 26 языков. Роман занял третье место в премии «Большая книга». Британский The Guardian в июле 2020 года включил историю в список «десяти лучших романов, действие в которых происходит в России».

10 июня в 16.00 на площадке 1900 (Винзавод) творческая встреча с Евгенией Некрасовой. Тема: Презентация сборника рассказов и поэм «Домовая любовь» и литературного сериала «Кожа». Евгения Некрасова заявила о себе циклом прозы «Несчастливая Москва», который был удостоен премии «Лицей» (2017). Также роман «Калечина-Малечина» вошел в шорт-листы премий «НОС» (2018), «Национальный бестселлер» (2019) и «Большая книга» (2019).

11 июня в 15.30 на площадке 1900 (Винзавод) творческая встреча с Шамилем Идиатуллиным. Тема: Разговоры о современной литературе. Автор восьми романов, лауреат премии «Большая книга» (2017 и 2020 гг.) С 2004 года публикует прозу. Входил в жюри и советы экспертов ведущих литературных премий.

11 июня в 16.00 в Камерном театре творческая встреча с Сергеем Николаевичем. Тема: Презентация книги «Алла Демидова P.S. Портрет актрисы». Сергей Николаевич - главный редактор проекта СНОБ, автор и ведущий программы «Культурный обмен» на Общественном ТВ (ОТР). Автор книг «Театральные люди», «Алла Демидова. P.S.», «Поэт и леди. К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онассис» и других.

12 июня в 15.00 в шатре книжной ярмарки (Советская площадь) творческая встреча с Евгением Бабушкиным. Тема: Как научить человека с улицы писать серьезную литературу? Евгений Бабушкин – финалист премии Андрея Белого, рассказы и очерки переведены на немецкий, финский, китайский и литовский языки. В 2012 году получил премию "Дебют" в номинации «малая проза» за подборку рассказов. В 2017 году вышла первая книга Евгения Бабушкина "Библия бедных". В 2018 году вошел в жюри премии Bookscriptor. Преподает короткую прозу в мастерских Creative Writing School и Litband.