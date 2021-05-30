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Общество30 мая 2021 14:35

В центре Воронежа заискрили троллейбусные провода

Никто из горожан не пострадал
Ярослав ИВАНОВ
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Стоп-кадр видео, Мой и твой Воронеж

Стоп-кадр видео, Мой и твой Воронеж

Днем 29 мая в центре Воронежа заискрили троллейбусные провода. «Фейерверк» произошел на улице Среднемосковской. «Огненное» видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Оказалось, заискрила линия на неиспользуемом резервном участке. Из прохожих никто не пострадал.

- На место выезжала аварийная бригада «Воронежпассажиртранса». Обесточили и заменили поврежденный участок. Специалисты установили, что со временем из-за естественного износа оголился вводной кабель контактной сети, из-за чего и произошло замыкание, - отметили в мэрии Воронежа.