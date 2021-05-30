Житель Воронежской области взял под диктовку мошенников кредит 358 тыс и перевел деньги аферистам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Житель Борисоглебска лишился 358 тыс рублей после общения с телефонными аферистами «из банка». 25-летнему мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковской карте. Мол, аферисты могут оформить на него потребительские кредиты и похитить деньги. А чтобы этого не допустить, нужно «срочно самому оформить на себя кредит в банке, а затем перечислить деньги на безопасный счет».

Молодой человек оформил на себя кредит на максимально возможную сумму. Затем ему на телефон снова позвонили из «службы безопасности банка», на этот раз женщина, она продиктовала ему пять номеров мобильных телефонов, на которые следует перевести кредитные деньги для их сохранности. Парень пошел к банкомату, перевел 358 тысяч рублей…

За 29 мая дистанционные мошенники обманули пятерых жителей Воронежской области на общую сумму около 600 тысяч рублей.

Когда вам звонят «из банка», отвечайте: зайду в отделение и все лично там узнаю.