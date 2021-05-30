Где в Воронеже отключат горячую воду с 31 мая

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В Воронеже полным ходом идут плановые ремонты котельных и опрессовка теплотрасс к новому зимнему сезону. Смотрите, кто из горожан останется без горячей воды в ближайшие дни.
Железнодорожный район
с 31 мая по 2 июня
- ул.Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35,
- ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
- Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215,
- ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60,
- ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72,
- ул.Комсомольская, 27а,
- ул.Серафимовича, 41а,
- ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а,
- ул.Суворова, 65,
- ул.Гаршина, 6, 10,16, 21,
- ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.
с 31 мая по 11 июня
- ул.Менделеева, 4а, 25,
- ул.Цимлянская, 1, 8,
- пер.Цимлянский, 8а,
- ул.Волго-Донская, 13, 16, 32,
- ул.Костромская, 12, 13,
- ул.Ростовская, 34
- ул.Полины Осипенко, 19, 24,
- ул.Кулибина, 13а,
- ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5,
- ул.Раисы Беляевой, 2, 4, 6
- ул.Циолковского, 19,
- ул.Ленинградская, 114, 116а, 116б,
- ул.Героев Стратосферы, 9а.
с 31 мая по 10 июня
- ул.60-й Армии, 28, 35, 37,
- ул.Владимира Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б,
- ул.Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15,
- Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141,
- ул.Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31,
- ул.Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
- бульвар Победы, 2, 4, 6,
- ул.Антона-Овсеенко, 33, 35э.
с 31 мая по 11 июня
- бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а,
- ул.Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105,
- ул.Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9,
- ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31,
- Московский проспект, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114,
- ул.Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а,
- ул.Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125,
- ул.Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49,
- ул.Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а,
- ул.Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141,
- переулок Ученический, 5,
- ул.60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29,
- ул.Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172,
- ул.45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.
с 31 мая по 2 июня
- ул.Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в,
- ул.Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л,
- ул.Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13,
- ул.Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168р.
с 31 мая по 10 июня
- ул.Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
- ул.Краснознаменная, 167, 171,
- ул.Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132,
- ул.Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15,
- ул.40 лет Октября, 2, 12, 8,10,14,
- ул.Пограничная, 1, 2,
- ул.Войкова, 6, 17, 19,
- ул.Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45,
- ул.III Интернационала, 35, 57, 59,
- ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б,
- ул.Куколкина, 33,
- ул.Пушкинская, 11а, 15,
- ул.Свободы, 37, 45,
- ул.Фридриха Энгельса, 63,
- ул.Донбасская, 3.
с 31 мая по 10 июня
- ул.Плехановская, 22,
- ул.Кольцовская, 46, 46а,
- ул.Карла Маркса, 116а,
- ул.Революции 1905 года, 66,
- ул.Среднемосковская, 62а, 70, 70а, 75.