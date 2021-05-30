Где в Воронеже отключат горячую воду с 31 мая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже полным ходом идут плановые ремонты котельных и опрессовка теплотрасс к новому зимнему сезону. Смотрите, кто из горожан останется без горячей воды в ближайшие дни.

Железнодорожный район

с 31 мая по 2 июня

- ул.Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35,

- ул.Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50,

- Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215,

- ул.Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60,

- ул.25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72,

- ул.Комсомольская, 27а,

- ул.Серафимовича, 41а,

- ул.Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а,

- ул.Суворова, 65,

- ул.Гаршина, 6, 10,16, 21,

- ул.Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19.

Левобережный район

с 31 мая по 11 июня

- ул.Менделеева, 4а, 25,

- ул.Цимлянская, 1, 8,

- пер.Цимлянский, 8а,

- ул.Волго-Донская, 13, 16, 32,

- ул.Костромская, 12, 13,

- ул.Ростовская, 34

- ул.Полины Осипенко, 19, 24,

- ул.Кулибина, 13а,

- ул.Меркулова, 1, 2, 4, 5,

- ул.Раисы Беляевой, 2, 4, 6

- ул.Циолковского, 19,

- ул.Ленинградская, 114, 116а, 116б,

- ул.Героев Стратосферы, 9а.

Коминтерновский район

с 31 мая по 10 июня

- ул.60-й Армии, 28, 35, 37,

- ул.Владимира Невского, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б,

- ул.Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15,

- Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141,

- ул.Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31,

- ул.Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26,

- бульвар Победы, 2, 4, 6,

- ул.Антона-Овсеенко, 33, 35э.

с 31 мая по 11 июня

- бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а,

- ул.Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105,

- ул.Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9,

- ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31,

- Московский проспект, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114,

- ул.Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а,

- ул.Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125,

- ул.Владимира Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49,

- ул.Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а,

- ул.Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141,

- переулок Ученический, 5,

- ул.60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29,

- ул.Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172,

- ул.45 Стрелковой Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3.

Советский район

с 31 мая по 2 июня

- ул.Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в,

- ул.Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л,

- ул.Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13,

- ул.Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168р.

Ленинский район

с 31 мая по 10 июня

- ул.Грамши, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90,

- ул.Краснознаменная, 167, 171,

- ул.Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 124б, 126, 128, 130, 130а, 132,

- ул.Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15,

- ул.40 лет Октября, 2, 12, 8,10,14,

- ул.Пограничная, 1, 2,

- ул.Войкова, 6, 17, 19,

- ул.Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45,

- ул.III Интернационала, 35, 57, 59,

- ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б,

- ул.Куколкина, 33,

- ул.Пушкинская, 11а, 15,

- ул.Свободы, 37, 45,

- ул.Фридриха Энгельса, 63,

- ул.Донбасская, 3.

Центральный район

с 31 мая по 10 июня

- ул.Плехановская, 22,

- ул.Кольцовская, 46, 46а,

- ул.Карла Маркса, 116а,

- ул.Революции 1905 года, 66,

- ул.Среднемосковская, 62а, 70, 70а, 75.