Воронежцев приглашают на эстафету-чтение Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля открыла прием заявок на участие в эстафете-чтении. Традиционный литературный марафон по читке произведений Андрея Платонова в этом году пройдет на книжной ярмарке 12 июня с 12.00. На 11-м Платоновфесте прочитают фрагменты 17 рассказов разных лет.

В эстафете принимают участие гости фестиваля, общественные деятели и представители сферы культуры и искусства, а также жителей Воронежа, заранее подавших заявку. Их можно подать до 3 июня.

Книжная ярмарка, которая развернется на Советской площади с 11 по 13 июня.