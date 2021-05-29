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Происшествия29 мая 2021 19:50

Из горящей воронежской многоэтажки эвакуировали пять человек

В одной из квартир почему-то загорелось сразу два окна
Олег ИВАНОВ
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К счастью, никто из местных жителей не пострадал

К счастью, никто из местных жителей не пострадал

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 мая в 15:33 жители Коминтерновского района Воронежа сообщили спасателям, что в многоэтажном доме №14 на улице Лизюкова случился пожар.

В двухкомнатной квартире, на четырехметровой лоджии, загорелась оконная рама. Пламя также перекинулось на окно. На место ЧП выезжали 6 пожарных машин. 13 спасателей боролись с огнем до 15:47. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Эвакуировано 5 человек - им удалось выйти самостоятельно. Причина пожара не называется.

- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

ЧП