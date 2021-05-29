Из горящей воронежской многоэтажки эвакуировали пять человек

К счастью, никто из местных жителей не пострадал Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 мая в 15:33 жители Коминтерновского района Воронежа сообщили спасателям, что в многоэтажном доме №14 на улице Лизюкова случился пожар.

В двухкомнатной квартире, на четырехметровой лоджии, загорелась оконная рама. Пламя также перекинулось на окно. На место ЧП выезжали 6 пожарных машин. 13 спасателей боролись с огнем до 15:47. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Эвакуировано 5 человек - им удалось выйти самостоятельно. Причина пожара не называется.

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