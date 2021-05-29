На месте бывших яблоневых садов в Воронеже планируют построить 740 тысяч кв.м. жилья и социальных объектов

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

На территории бывших яблоневых садов построят 740 тысяч «квадратных метров»: это не только жилищное строительство, но и общеобразовательная школа на 1575 мест, два отдельных детских сада на 300 мест каждый и четыре 100-местных «встроенно-пристроенных» детских сада.

Будущий жилой массив должен отличаться по планировочным приемам от стандартной застройки последних лет. Предполагается, что там смогут жить до 24 тысяч человек.

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

К разработке так называемого города-парка было привлечено архитектурное бюро «А.Лен» - представитель которого и презентовал концепцию застройки яблоневых садов на форуме «Зодчество VRN».

Внутри квартала обещаю создать довольно большой парк-променад - его длина составит 1200 метров. По краям зеленого бульвара будут расположены социальные объекты. В местах, где его пересекает автомобильная дорога, собираются установить специальные пешеходные мосты.

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

Напомним, торги на право на аренды 52,4 гектаров между улицами Ломоносова, Загоровского, Московским проспектом и ЖК «Московский квартал» , которую до недавнего времени занимали яблоневые сады, выиграла одна из структур «ДСК». Однако к проекту чуть позже подключился еще один застройщик - «Выбор».

Ранее мы также сообщали, что правительство РФ выделило 716,5 млн рублей на строительство поликлиники на 1100 посещений в смену. Новое медучреждение должно появиться в новом соцузле в областном центре – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта.