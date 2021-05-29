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Общество29 мая 2021 16:43

На месте бывших яблоневых садов в Воронеже планируют построить 740 тысяч кв.м. жилья и социальных объектов

Предполагается, что там смогут жить до 24 тысяч человек
Олег ИВАНОВ
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Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

На территории бывших яблоневых садов построят 740 тысяч «квадратных метров»: это не только жилищное строительство, но и общеобразовательная школа на 1575 мест, два отдельных детских сада на 300 мест каждый и четыре 100-местных «встроенно-пристроенных» детских сада.

Будущий жилой массив должен отличаться по планировочным приемам от стандартной застройки последних лет. Предполагается, что там смогут жить до 24 тысяч человек.

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

К разработке так называемого города-парка было привлечено архитектурное бюро «А.Лен» - представитель которого и презентовал концепцию застройки яблоневых садов на форуме «Зодчество VRN».

Внутри квартала обещаю создать довольно большой парк-променад - его длина составит 1200 метров. По краям зеленого бульвара будут расположены социальные объекты. В местах, где его пересекает автомобильная дорога, собираются установить специальные пешеходные мосты.

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

Презентация проекта на форуме «Зодчество VRN».

Напомним, торги на право на аренды 52,4 гектаров между улицами Ломоносова, Загоровского, Московским проспектом и ЖК «Московский квартал» , которую до недавнего времени занимали яблоневые сады, выиграла одна из структур «ДСК». Однако к проекту чуть позже подключился еще один застройщик - «Выбор».

Ранее мы также сообщали, что правительство РФ выделило 716,5 млн рублей на строительство поликлиники на 1100 посещений в смену. Новое медучреждение должно появиться в новом соцузле в областном центре – на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта.