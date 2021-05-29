В Воронеже будут судить пьяного водителя, сбившего насмерть пенсионера с собакой

В Левобережный районный суд направлено дело 29-летнего воронежца. Мужчине предстоит ответить за смерть пенсионера, которого он сбил будучи пьяным (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Все произошло 22 февраля 2021 года: в Левобережном районе мимо дома №34 по улице Новосибирская проезжал 29-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». Он ехал в сторону улицы Лебедева. В 4:30 шофер не успел затормозить и наехал на 73-летнего пенсионера, который с собакой переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пешеход и животное погибли на месте.

- Прибывшие на место инспекторы ДПС предложили виновнику аварии пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. В ходе расследования уголовного дела был назначен ряд экспертиз, которые показали, что в момент аварии скорость автомобиля «Тойота Королла» была не ниже 80,1 километров в час. Обвиняемый полностью признал свою вину, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.