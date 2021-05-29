В реке Хопер Воронежской области утонул 27-летний мужчина

Утонувшим оказался 27-летний Сергей Г. - житель того же села Тюковка Борисоглебского городского округа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

29 мая в дежурную службу МЧС по Воронежской области сообщили, что в реке Хопер у села Тюковка утонул человек. Он плавал в месте, не предназначенном для купания. Примерно в 12:10 тело мужчины достали водолазы из Борисоглебска.

Утонувшим оказался 27-летний Сергей Г. - житель того же села Тюковка Борисоглебского городского округа.

- Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Спасатели напоминают, что в городских водоемах опасно купаться в непроверенных местах и особенно прыгать с импровизированных вышек. Не поленитесь лишний раз проверить состояние дна.

Запрещается заплывать за ограждение (буйки) указывающее водные границы между водной акваторией и местом, предназначенным для купания.

Тем более не нужно купаться в нетрезвом состоянии, это многократно увеличиваются шансы утонуть.

- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номера вызова экстренных служб «112» (для мобильных телефонов), или «101» (для мобильных и городских телефонов), телефон доверия - 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов), - отмечают спасатели.

Напомним, что официально купальный сезон стартует с 1 июня и продлится по 31 августа. В Воронеже летом 2021 года, например, откроют всего три пляжа для купания.