В Воронежской области пенсионер на отечественной легковушке протаранил стоящий на обочине автомобиль

28 мая примерно в 23:35 в Терновском районе автомобиль «ВАЗ 2110» влетел в припаркованный «Хендай Элантра». ДТП случилось на 7 километре автодороги «Эртиль-Терновка-Жердевка».

За рулем отечественной легковушки был 71-летний житель Тамбовской области. Он ехал из города Жердевка Тамбовской области в направлении села Терновка Воронежской области. Мужчина не учел скорость движения, выехал на правую обочину и столкнулся со стоящим там автомобилем «Хендай Элантра», которым управлял 23-летний житель Тамбовской области.

- В результате ДТП повреждения получили водитель «Хендай Элантра», а также пассажиры автомобиля «ВАЗ 2110», 5-летняя девочка, 33-летняя женщина, жители Московской области, и 66-летняя местная жительница доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 135 ДТП, из них в областном центре - 100, на федеральных трассах - 5, в районах области - 30. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек, один человек погиб.