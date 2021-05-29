В Воронеже ликвидируют остановку общественного транспорта «Девичий рынок»

Такое решение было принято городским управлением транспорта в связи со стесненными условиями градостроительной ситуации Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 1 июня в Воронеже ликвидируют остановку «Девичий рынок» по направлению из центра, она расположена у дома №18 по Солдатскому переулку. Такое решение прияла комиссия по оценке дорожных условий, в состав которой входят представители администрации города, городской Думы, регионального ГИБДД.

Теперь пассажиры смогут выйти или сесть в общественный транспорт на остановке «Музей Дурова» и «Малая Терновая» (школа № 16).

- Обследование комиссией остановочного пункта «Девичий рынок» было инициировано на основании большого количества обращений, поступивших от горожан. Такое решение было принято городским управлением транспорта в связи со стесненными условиями градостроительной ситуации и наличием контейнеров для сбора ТБО на участке улично-дорожной сети по улице Сакко и Ванцетти - они не позволяют производить безопасную посадку и высадку пассажиров, - пояснил заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

Ранее Максим Захаров в рамках прямого эфира в соцсетях 21 мая заявил, что нынешняя стоимость поездки в общественном транспорте Воронежа необоснованно мала и не окупает затраты перевозчиков. При существующей цене билета в 21-23 рубля транспортные предприятия несут убытки.