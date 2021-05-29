Экскурсии по Осетровскому плацдарму в Воронежской области в выходные сделают бесплатными

С 4 июня на территории мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» организуют бесплатные экскурсии. Они будут проходить по октябрь каждую пятницу и субботу в 11:00 и 13:00, в воскресенье – в 11:00, 13:00 и 15:00.

Историк и краевед Верхнемамонского района Сергей Православский расскажет гостям о военных событиях, которые происходили на территории Осетровского плацдарма в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы.

С июля по декабрь 1942 года на линии фронта, проходившей по реке Дон и по Осетровской излучине, шли бои, в результате которых Осетровский плацдарм был расширен до 4 километров в глубину и до 8 километров по фронту. В течение полутора месяцев немецко-фашистские войска сумели занять практически все донское побережье. Не сдавался только Осетровский плацдарм. Бои за эти высоты велись вплоть до 24 августа, они так и не были взяты противником.

- Прекрасная инициатива проводить по выходным бесплатные экскурсии. Именно в эти дни поток особенно плотный, и интерес к мемориалу большой, как среди проезжающих в южном направлении и обратно по М-4, так и жителей региона. В выходные, тем более в период летних каникул, приезжает много семей с детьми, и важно, чтобы именно подрастающее поколение больше узнавало о великих страницах истории нашей Родины, чтобы чтить в веках подвиг своих соотечественников, - отметил губернатор Александр Гусев.