В Воронеже осудили группу псевдо-риелторов, сдававших несуществующие квартиры

Центральный райсуд дал условные сроки членам организованной преступной группы, признанным виновными в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Подельников было семь человек. В начале 2017 года молодые люди арендовали в Воронеже офисное помещение якобы под агентство, оказывающее услуги по аренде жилья. Они размещали в интернете объявление о якобы сдаваемом в аренду жилом помещении, с фиктивными фото.

Когда звонил заинтересованный клиент, члены группировки играли роль сотрудников офиса и расписывали преимущества жилья, что услуги агентства оплачивает собственник, а указанная в объявлении сумма входит в первый месяц проживания. При личной встрече с клиентом один из участников преступной группы представлялся менеджером агентства, звонил якобы собственнику, в роли которого выступал другой подельник, окончательно вводя в заблуждение желающего снять квартиру. Потом фиктивные менеджеры получали деньги и давали несуществующий номер телефона псевдо-собственника жилья и адрес несуществующей квартиры.

За год аферисты обманули более 30 человек, сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей.

Суд приговорил организатора группы к 4 годам лишения свободы условно, остальные подельники получили условные сроки от 3 до 3,5 лет. Суд обязал их выплатить обманутым деньги.