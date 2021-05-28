В Воронеже фирму оштрафовали на 100 тыс за тайный прием на работу госслужащего

Прокуратура Советского района выявила в одной из фирм нарушения закона о коррупции. Организация утаила факт трудоустройства бывшего госслужащего. По закону, предприятие обязано было проинформировать прежнего работодателя о заключении трудового договора с их прежним сотрудником (в качестве предупреждения проявлений коррупции), но не сделало этого.

- Прокуратура района возбудила в отношении юридического лица административное дело за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ бывшего государственного или муниципального служащего. Работодателя оштрафовали на 100 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.