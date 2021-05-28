В Воронеже перекроют проход к открытым площадкам Платоновфеста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже ограничат свободный проход к трем открытым площадкам, на которых пройдут уличные события 11-го Платоновского фестиваля.

С восьми вечера 3 июня до полуночи 7 июня ограничат свободный проход и закроют проезд на территорию Дамбы железнодорожного моста (правый берег). Там в эти дни запланирован перфоманс «Котлован». Проход будет через ручной металлодетектор только для участников и тех, кто приобрел билеты.

С десяти утра и до четырех дня 6 июня ограничат свободный проход и закроют проезд на территорию насыпи Петровской набережной (участок у ВоГРЭСовского моста). В это время там пройдет перфоманс «Новая земля». Проход аналогично – для участников либо по билетам.

С восьми вечера 11 июня до десяти утра 13 июня ограничат свободный проход на Советскую площадь. Там в эти дни пройдет книжная ярмарка. Попасть на нее могут все желающие - через рамки металлодетекторов.