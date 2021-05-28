У воронежца на улице нашли 190 граммов героина

В Ленинском районе Воронежа поймали с поличным наркосбытчика. 41-летнего жителя Советского района задержали в Алтайском переулке в момент, когда он извлек из тайника сверток, в котором обнаружилось 190 граммов героина, приготовленного к сбыту. Это считается крупным размером.

О том, где спрятан наркотик, мужчина узнавал через мессенджер. Взяв сверток, он должен был расфасовать героин на более мелкие партии и разложить по тайникам в указанных соучастниками местах.

Мужчина уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. За сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит серьезный срок.