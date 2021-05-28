Золото, два серебра и бронзу завоевали сотрудники Нововоронежской АЭС на конкурсе «Человек года Росатома»

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Прошлую церемонию пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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«Два года мы жили этой идеей, готовились к тому, чтобы собрать в Сочи, в олимпийской столице, лучших людей Госкорпорации», - подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, открывая церемонию.

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Второе место в специальной номинации генерального директора ГК «Росатом» «Победа года-2019» завоевала команда Электроэнергетического и Инжинирингового дивизионов – команда директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова – обеспечившая ввод в эксплуатацию инновационного энергоблока № 7 поколения «3+» Нововоронежской АЭС на 30 суток раньше запланированного срока.

«Это общая заслуга проектантов, генерального подрядчика, организаций научного руководителя, пуско-наладчиков и коллектива Нововоронежской АЭС. Благодаря совместным усилиям нам удалось досрочно ввести в эксплуатации третий в России энергоблок поколения «3+», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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Вручая награды в дивизиональных номинациях, генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров назвал победителей и призёров «золотым фондом Электроэнергетичекого дивизиона». Первое место в номинации «Инженер-2020» завоевал ведущий инженер отдела метрологии Нововоронежской АЭС Максим Аленичев. Серебро в номинации «Лаборант химического анализа-2020» у инженера-химика по эксплуатации химического цеха Нововоронежской АЭС Жанны Ребровой. Третье место в общекорпоративной номинации «Защита гостайны и информации. Физзащита и защита активов-2020» занял заместитель начальника службы безопасности Нововоронежской АЭС Алексей Бобин.

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Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил специальный приз председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» в восьми номинациях. В одной из них «За достижение нового рекорда выработки электроэнергии на Российских АЭС» в составе команды на сцену поднялся главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский. Напомним, в прошлом году атомные станции России выработали 215,746 млрд. кВт*ч электроэнергии и побили рекорд Советского Союза. Доля Нововоронежской АЭС в генерации электроэнергии составила 12,5%.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС