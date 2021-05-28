Жительница Воронежа отсудила у двух больниц 350 тыс рублей за смерть матери

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жительница Воронежа отсудила 350 тыс рублей у двух больниц за смерть 67-летней матери. Первоначально дочь подавала иски о взыскании компенсации морального вреда к больнице №2 имени Федяевского (несколько лет назад там нашла нарушения и Лена Летучая), больнице №3 и поликлинике №4.

Женщина настаивала, что в медучреждениях проводилось некачественное лечение ее матери, которая в последующем скончалась: на различных этапах лечения были допущены «многочисленные дефекты оказания медицинской помощи». Пациентка «испытывала боль, страдание, страх смерти и в итоге скончалась». Дочь, постоянно находясь с матерью, «беспомощно наблюдала за ее состоянием, которое ухудшалось, а проводимое лечение не приводило к желаемому результату».

Центральный райсуд 26 мая удовлетворил иски женщины, в итоге больница №2 заплатит 300 тыс рублей компенсации, больница №3 - 50 тыс рублей. От иска к поликлинике дочь отказалась.