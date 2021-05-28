Воронежцев предупредили о сильных порывах ветра

Фото из архива "КП". Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На выходных в регион придут грозы. Местами они будут сопровождаться сильнейшим ветров. Спасатели предупредили воронежцев об опасной погоде.

Ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Такой прогноз дают на субботу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также ожидаются кратковременные дожди и грозы.

До этого синоптики сообщали, что последние весенние выходные в регионе будут теплыми, но дождливыми.

Напомним, что ночью воскресенья, 30 мая, в Воронеже будет небольшой дождь, гроза. 14-16 градусов тепла ожидается в темное время суток, днем 25-27 выше нуля.

Ночью местами, днем повсеместно дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем - 25-30.