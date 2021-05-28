Воронежцам сыграют музыкальные шедевры прошлого

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

28 мая в воронежской филармонии пройдет концерт в рамках проекта «Новоявление музыкальных шедевров прошлого», который представит белгородская филармония.

В программе прозвучит произведение знаменитого белгородца, хорового педагога и общественного деятеля Гавриила Ломакина - кантата Stabat Mater, а также музыка его современников - Михаила Глинки и Петра Чайковского.

Кантата Stabat Mater - крупнейший шедевр русской музыки ХIХ века - одно из центральных сочинений в творчестве Ломакина, которое при жизни композитора исполнялось один раз.

Воронежцам сыграет симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина, академический хор под управлением Елены Алексеевой, солирует меццо-сопрано Оксана Никитина.

В концерте примет участие солист Московской филармонии, лауреат XV конкурса имени Чайковского, входящий в десятку лучших молодых скрипачей России Павел Милюков.

В фойе до начала концерта на передвижной выставке можно посмотреть работы потомков Ломакина. В 18.45 председатель Союза композиторов Белгородской области Елена Латыш-Бирюкова передаст ноты Ломакина представителям Воронежского отделения Союза композиторов России, музыкальным учебным заведениям и библиотекам города.

Начало концерта в 19.00.