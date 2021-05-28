Завершается регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера в Воронеже

Завершается регистрация на традиционный забег Сбера в рамках проекта Зелёный Марафон. Он состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в парках 180 городов. В Черноземье забеги в традиционном формате семейного спортивного праздника состоятся в Воронеже, Курске и Орле. Кроме того, еще в 10 городах региона забег пройдет в онлайн формате. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/.

В Воронеже Зеленый Марафон состоится в СОК «Олимпик», в Курске – в парке «Боева дача», в Орле – на СК «Южный». В этих городах можно будет пробежать дистанцию 4,2 км, а в Орле еще дистанции 10 км и 21,1 км.

Напомним, что Сбер запустил проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах:

— пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.

На время забега все участники Зеленого Марафона будут застрахованы от несчастного случая в компании «Сбербанк страхование».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«В этом году Зеленый Марафон пройдет в 13 городах Черноземья, в том числе и в новом формате онлайн забегов. Участие в нем – отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Принять участие может каждый желающий, независимо от спортивной подготовки. Зарегистрировавшись в специальном приложении любой последователь здорового образа жизни может стартовать и бежать в комфортном для себя темпе. И, конечно, мы будем рады, если вы присоединитесь к экологическим акциям 5 июня!»