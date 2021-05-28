В Воронеже отреставрируют старинное здание музыкального колледжа

Фото предоставлено управлением по охране ОКН Воронежской области.

В Воронеже отреставрируют здание музыкального училища имени Ростроповичей, расположенное на проспекте Революции. Как сообщило управление по охране объектов ОКН в Воронежской области, уже согласован проект сохранения памятника.

Чиновники получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной тремя экспертами Минкульта РФ.

Предполагается, что во время реставрации обновят фасад здания, а также заменят окна и двери на деревянные. Пройдет ремонт крыши и внутренних помещений колледжа, а также инженерных сетей.

Здание построили в городе в 1912-1913 годах в стиле неоклассицизм для музыкального училища. Но еще в 1881 году в Воронеже открыли музыкальные классы отделения Императорского Русского музыкального общества. Это было начало профессионального музыкального образования в городе.

К 1890 году музыкальные классы закрыли. Они снова начали действовать лишь в 1904 году. До 1909 года классы размещались в доме на Театральной. Затем переехали на Никитинскую улицу.

Пока училище не получило собственного здания, занятия проходили в доме на Большой Дворянской (Дом Вансовича на проспекте Революции, 45). В 1912 году началось строительство нового корпуса.

Здание было создано по проекту знаменитого воронежского архитектора Михаила Замятнина. В Великую Отечественную войну дом пострадал от бомбежек и артобстрелов. Были утрачены крыша, перекрытия и интерьеры. А во второй половине ХХ века училище потеряло балюстраду парапета и рельефные фартуки под оконными проемами первого этажа.

Сейчас на проспекте Революции, 41, действует Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.