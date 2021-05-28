Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды28 мая 2021 11:25

В Воронеже отреставрируют старинное здание музыкального колледжа

Его проектировал знаменитый архитектор Михаил Замятнин.
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено управлением по охране ОКН Воронежской области.

Фото предоставлено управлением по охране ОКН Воронежской области.

В Воронеже отреставрируют здание музыкального училища имени Ростроповичей, расположенное на проспекте Революции. Как сообщило управление по охране объектов ОКН в Воронежской области, уже согласован проект сохранения памятника.

Чиновники получили положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной тремя экспертами Минкульта РФ.

Предполагается, что во время реставрации обновят фасад здания, а также заменят окна и двери на деревянные. Пройдет ремонт крыши и внутренних помещений колледжа, а также инженерных сетей.

Здание построили в городе в 1912-1913 годах в стиле неоклассицизм для музыкального училища. Но еще в 1881 году в Воронеже открыли музыкальные классы отделения Императорского Русского музыкального общества. Это было начало профессионального музыкального образования в городе.

К 1890 году музыкальные классы закрыли. Они снова начали действовать лишь в 1904 году. До 1909 года классы размещались в доме на Театральной. Затем переехали на Никитинскую улицу.

Пока училище не получило собственного здания, занятия проходили в доме на Большой Дворянской (Дом Вансовича на проспекте Революции, 45). В 1912 году началось строительство нового корпуса.

Здание было создано по проекту знаменитого воронежского архитектора Михаила Замятнина. В Великую Отечественную войну дом пострадал от бомбежек и артобстрелов. Были утрачены крыша, перекрытия и интерьеры. А во второй половине ХХ века училище потеряло балюстраду парапета и рельефные фартуки под оконными проемами первого этажа.

Сейчас на проспекте Революции, 41, действует Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.

Фото предоставлено управлением по охране ОКН Воронежской области.

Фото предоставлено управлением по охране ОКН Воронежской области.

Культура