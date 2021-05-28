На заводе "Воронежстальмост" кран придавил рабочего

из архива "КП". Фото: Александр БОЙКО

На воронежской заводе случилось ЧП. Это произошло около 12:30 в понедельник, 24 мая. Во время исправления деформированной металлической балки мужчину придавил кран.

Как сообщила пресс-служба Госинспекции труда в Воронежской области, пострадал газосварщик цеха № 4 завода "Воронежстальмост".

Мужчина проводил строповку металлической балки и находился между плитами. По предварительной информации, он случайно задел локтем дистанционный пульт управления краном, механизм начал двигаться.

Работник не смог вовремя покинуть опасную зону, его зажало между плитами. В результате мужчине потребовалась помощь медиков. Травмы, которые он получил, оцениваются как тяжелый вред здоровью.

"В настоящее время сформирована комиссия по расследованию несчастного случая с участием государственного инспектора труда", - сообщили в ведомстве.