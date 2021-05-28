В Воронеже на 78-м году жизни скончался зампредседателя правления «Сибура»

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На 78-м году жизни скончался заместитель председателя правления «СИБУР Холдинг» Владимир Разумов. Об этом сообщила компания 27 мая. В этот момент он находился в командировке на предприятии «Воронежсинтезкаучук», которому посвятил многие годы.

- В СИБУРе Владимир Разумов работал с 1999 года. Он стоял у истоков создания компании и внес большой вклад в развитие отрасли, был примером и наставником для коллег и партнеров, - сказано в сообщении. Владимир Разумов родился в 1944 в Саратовской области. Окончил московский институт по специальности «организация планирования материально-технического снабжения». Прошел длинный карьерный путь. Владимир Разумов был награжден орденом «Трудового Красного знамени», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», званием «Заслуженный химик РФ», званием «Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники», а также знаком «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области». Также он был вице-президентом Российского Союза химиков.