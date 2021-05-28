Защитная система Сбера останавливает около 3000 мошеннических операций в сутки

Дочерние компании в экосистеме Сбера сами контролируют возможные уязвимости, проводят тестирование на вероятность проникновения и отчитываются банку о результатах сканирований. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Такие инструменты, как KPI «Индекс кибербезопасности» для руководителей компаний или оценка текущего уровня зрелости кибербезопасности, помогают держать все под контролем в быстро меняющейся бизнес-среде.

- Обеспечение бесперебойной работы и защищенности продуктов экосистемы Сбера - один из главных вызовов, стоящих перед нами. Каждый элемент экосистемы не только разделяет ее риски кибербезопасности, но и влияет на них. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов экосистемы, Сбер решает задачу управления кибербезопасностью и повышения уровня зрелости каждого дочернего общества, - говорит Станислав Кузнецов. - Таким образом, банк не только контролирует, но и помогает компаниям в развитии кибербезопасности. В результате формируется эволюционное улучшение защищенности экосистемы при оптимальном расходовании ресурсов.

В Сбере все операции клиентов попадают в специальную антифрод-платформу. Математические модели с использованием тысячи различных параметров оценивают, насколько проводимый платеж или перевод аномален для клиента.

- К этой же платформе мы активно подключаем внешних партнеров, и для нас сегодня основной фокус - это операторы связи, так как, к сожалению, в условиях того масштаба, который приняло телефонное мошенничество, и отсутствия на уровне государства системного решения этой проблемы для банков - это единственный эффективный путь защиты своих клиентов, - подчеркивает спикер.

Сама защитная система и дежурная служба Сбера анализируют абсолютно все операции и работают в режиме 24 на 7, а объем мошеннических операций, который останавливает система, достигает 3000 атак в сутки.