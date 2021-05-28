На последних майских выходных воронежцев ждут дожди с грозами и жара

Фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных воронежцев ожидают дожди и грозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В ночь на субботу, 29 мая, в Воронеже будет без существенных осадков, днем ожидается кратковременный дождь. Температура ночью составит 14-16 градусов тепла, днем - 27-29.

Примерно такая же погода прогнозируется и по всей территории области. Переменная облачность, местами дожди и грозы. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбик термометра в отдельных районах поднимется до 32 градусов.

Ночью воскресенья, 30 мая, в Воронеже будет небольшой дождь, гроза. 14-16 градусов тепла ожидается в темное время суток, днем 25-27 выше нуля.

В регионе в этот день облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, днем - 25-30.

Понедельник также окажется дождливым. Осадки ожидаются и ночью, и днем. Воздух в этот день прогреется до 26 градусов тепла.