Карантин по бешенству ввели в районе Воронежской области

Стало известно, что в Калачеевском районе Воронежской области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликован на сайте правительства региона в минувший вторник, 25 мая.

Ограничения продлятся до 4 августа. Причиной стал очаг бешенства у животных, зафиксированный на частном подворье в городе Калач. Там под запрет попали выставки собак и кошек и торговля ими.

Кроме того, на время ограничений нельзя вывозить домашних животных за пределы неблагополучного пункта или отлавливать их.