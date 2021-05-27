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Общество27 мая 2021 20:46

Карантин по бешенству ввели в районе Воронежской области

Ограничения продлятся до 4 августа
Евгения ФРОЛОВА
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Стало известно, что в Калачеевском районе Воронежской области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующий Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликован на сайте правительства региона в минувший вторник, 25 мая.

Ограничения продлятся до 4 августа. Причиной стал очаг бешенства у животных, зафиксированный на частном подворье в городе Калач. Там под запрет попали выставки собак и кошек и торговля ими.

Кроме того, на время ограничений нельзя вывозить домашних животных за пределы неблагополучного пункта или отлавливать их.